Marco Marcato treedt toe tot ploegleiding UAE Emirates

UAE Emirates heeft Marco Marcato toegevoegd aan zijn technische staf. De 37-jarige Italiaan nam afgelopen seizoen afscheid als wielerprof, nadat hij last kreeg van hartritmestoornissen. De Ronde van Polen was zijn laatste koers.

Marcato had niet verwacht op een abrupte manier te stoppen, vertelde hij in september. “Maar je moet bepaalde zaken ook accepteren. Gezondheid komt op de eerste plaats. Ik had bijvoorbeeld graag afscheid willen nemen in de Giro del Veneto, mijn thuiskoers, maar ik zal nu eerder langs de kant van de weg staan. Ik heb al wat afgesproken met UAE Emirates. Ik zal weer opduiken in de koers, dat staat vast. Ik wil graag met jonge renners werken.”

De afspraak van Marcato met UAE Emirates bleek een rol als sportdirecteur voor komend jaar, blijkt uit een perscommuniqué dat vandaag is uitgegeven. De ploeg voerde verschillende veranderingen door in de technische staf. Zo trekt de 61-jarige Australiër Allan Peiper zich vanwege zijn gezondheid terug uit zijn functie als Hoofd Sportdirecteur, maar blijft hij blijft wel betrokken bij het team in zijn nieuwe rol van Sportief en Technisch Adviseur.

De Zuid-Afrikaan Jeroen Swart neemt de functie van Performance Coordinator op zich, terwijl de Italiaan Adriano Rotunno hem opvolgt als het nieuwe Hoofd Medisch. Nieuwe gezichten in de coachingstaf zijn de trainers Didac Navarro en Kevin Poulton, terwijl David Herrero aan boord komt om zich te specialiseren op het gebied van biomechanica. De staf blijft werken onder het management van Mauro Gianetti, Andrea Agostini en Joxean Fernández.

Ploegleiding en technische staf

Fabio Baldato, Fabrizio Guidi, Andrej Hauptman, Marco Marcato, Marco Marzano, Manuele Mori, Simone Pedrazzini en Allan Peiper

Medische staf

Michele De Grandi, David De Klerk, Raaghib Fredericks, Adriano Rotunno, Jason Suter en Pietr Volcke

Training en performance staf

Rubens Bertogliati, Didac Navarro, Kevin Poulton, Iñigo San Millan, Jeroen Swart, John Wakefield, David Herrero Llorente en Gorka Prieto Bellver