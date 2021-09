Marco Marcato (37) zet met onmiddellijke ingang punt achter carrière

Marco Marcato zien we volgend seizoen niet meer in het profpeloton. De 37-jarige Italiaan, de laatste jaren uitkomend voor UAE Emirates, neemt na een lange profcarrière per direct afscheid van de wielersport.

Marcato was er begin dit jaar al uit, zo laat hij weten in een uitgebreid interview met BICI.Pro. Door hartproblemen kwam hij dit seizoen echter niet vaak in actie. “In april had ik last van hartritmestoornissen en moest ik een kleine operatie (ablatie, red.) ondergaan. Ik lag er meer dan een maand uit, reed daarna wel weer de Ronde van Polen, maar daar kreeg ik weer last. Ik heb vervolgens, na overleg met de ploeg, besloten om per direct een punt te zetten achter mijn carrière.”

“Ik had niet verwacht op een dergelijke abrupte manier te stoppen, maar je moet bepaalde zaken ook accepteren. Gezondheid komt op de eerste plaats. Ik had bijvoorbeeld graag afscheid willen nemen in de Giro del Veneto, mijn thuiskoers, maar ik zal nu eerder langs de kant van de weg staan.” Marcato zal overigens niet helemaal verdwijnen uit de wielerwereld. “Ik heb al wat afgesproken met UAE Emirates. Ik zal weer opduiken in de koers, dat staat vast. Ik wil graag met jonge renners werken.”

Hoogtepunten

Marcato reed in zijn carrière jarenlang voor Vacansoleil en kwam ook uit voor Cannondale en Wanty-Groupe Gobert. Sinds 2017 reed hij in het tenue van UAE Emirates. In de beginjaren van zijn carrière stond Marcato te boek als een sterke klassiekerrenner en rasaanvaller. Zijn grootste zege boekte hij in 2012 met winst in Parijs-Tours. Ook won hij een keer de Tour de Vendée en werd hij derde in de Ronde van Polen.

De laatste jaren besloot Marcato zich volledig weg te cijferen voor kopmannen als Fernando Gaviria, Diego Ulissi, Matteo Trentin, Tadej Pogačar en Alexander Kristoff. “Als ik naar mezelf kijk, dan is mijn zege in Parijs-Tours het hoogtepunt uit mijn loopbaan. Om een dergelijk prestigieuze klassieker te winnen, dat was echt iets magisch. Maar de eerste Tourzege van Tadej Pogačar was nog emotioneler. We hebben toen zo ontzettend hard gewerkt om dat ene doel te bereiken.”