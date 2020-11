Marco Marcato (36) ook volgend jaar bij UAE Emirates

Marco Marcato is ook volgend jaar actief voor UAE Emirates. De 36-jarige Italiaan heeft zijn contract niet verlengd. “In de media staat dat mijn contract na 2020 afloopt, maar ik heb in 2019 voor twee jaar bijgetekend dus ik heb nog een seizoen te gaan. Daarna zullen we wel zien”, zegt Marcato tegen BiciSport.

Marcato wil dan ook nog niet denken aan stoppen. “Zolang ik ’s ochtends opsta en offers wil brengen, en vooral zolang ik kan doen wat het team van mij vraagt, ga ik door. Zonder daarbij te kijken naar mijn leeftijd”, vertelt de oud-renner van onder meer Vacansoleil, Cannondale en Wanty-Groupe Gobert. Hij rijdt al sinds 2017 bij UAE Emirates.

Zelf hoopt Marcato volgend jaar in de klassiekers weer hoge ogen te gooien. De ploeg heeft de voorjaarskern, met ook Alexander Kristoff, versterkt met Matteo Trentin. “We hebben een goede groep die klaar staat om ons te laten zien op de kasseien. Ik zou ook graag de namen van Ivo en Rui Oliveira willen noemen. Zij zijn dit jaar enorm gegroeid en naar mijn mening kunnen zij ook hun zegje doen in dit soort koersen”, verwacht hij.

Tadej Pogačar

Afgelopen zomer maakte Marcato van dichtbij de Tour de France-zege van Tadej Pogačar mee. De Italiaan vindt de Sloveen een bijzonder talent. “Er zijn jonge renners die sterk zijn en dat ook weten. Maar die weten ook dat ze moeten observeren en luisteren om te groeien. Tadej is er daar een van. We wisten dat hij een talent was, maar langzaam en respectvol vroeg hij om advies bij ons”, zegt Marcato.

“Hij is iemand die wil leren en die met respect koerst”, gaat hij verder. “Tijdens de Tour zat hij vaak in mijn wiel, omdat hij wist dat ik daar ervaring mee had, omdat hij zag hoe ik rondreed in het peloton en omdat hij daar vertrouwen in had.”