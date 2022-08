Marco Haller na zege in Cyclassics Hamburg: “Een droom die uitkomt”

Marco Haller van BORA-hansgrohe was uitzinnig van vreugde nadat hij de BEMER Cyclassics in Hamburg op zijn naam had gezet. De Oostenrijker had al weleens een rit gewonnen in de Tour of Beijing en was ook de beste geweest in de Tour des Fjords, maar zijn succes in de Duitse koers staat nu met stip boven aan zijn palmares.

“Het is eigenlijk een droom die uitkomt”, vertelde Haller na zijn zege in de BEMER Cyclassics op de website van zijn ploeg BORA-hansgrohe. De Oostenrijker was bij de junioren en beloften een beloftevolle sprinter, maar sinds zijn stap naar het profpeloton ontwikkelde hij zich vooral tot een betrouwbare helper van zijn kopmannen en een klassieke renner. Hij boekte in zijn eerste jaren als beroepsrenner een handvol overwinningen, maar zijn meest aansprekende succes haalde hij dit weekend in Hamburg.

Haller versloeg in een eindsprint Wout van Aert en pakte de overwinning. “Na de Waseberg zei ik tegen mijn ploegmaat Patrick Konrad dat we gewoon moesten blijven rijden, want zelfs als we vierde en vijfde eindigen is dat nog altijd beter dan met het peloton over de streep komen”, blikte de voormalig renner van Katusha Alpecin en Bahrain-Victorious terug. “Ik had echt goede benen, Patrick deed het geweldig in de laatste kilometer en zo kon ik Wout van Aert verslaan in een lange en harde sprint.”

Het plan van de ploeg was om de eendaagse zo hard mogelijk te maken en dat plan is perfect uitgevoerd, constateerde sportdirecteur Rolf Aldag. “Je hebt ook renners nodig die er klaar voor zijn om op deze manier te koersen. Kijk naar Ide (Schelling, red.), je kon echt zien dat hij van die aanvallende koersstijl houdt. Uiteindelijk werkten Patrick en Marco heel goed samen en hebben ze een geweldige prestatie geleverd door deze overwinning mee naar huis te nemen. Nu is het niet langer zo dat BORA-hansgrohe deze koers nog nooit gewonnen heeft.”