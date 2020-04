Marcel Kittel pessimistisch over doorgaan Tour in 2020: “Geen enkele kans” dinsdag 21 april 2020 om 20:00

Marcel Kittel verwacht niet dat er dit jaar een Tour de France plaats zal vinden. In een gesprek met be IN SPORTS legt hij uit sceptisch te zijn over de kansen dat de belangrijkste koers van de kalender dit jaar plaats kan vinden.

“We moeten ons ervan bewust zijn dat de nieuwe datum, gezien de pandemie, allesbehalve zeker is”, aldus Kittel. “Ik ben nogal sceptisch, ik denk dat het echt moeilijk gaat worden om. gezien de omstandigheden, om een evenement van deze omvang te organiseren. Zelfs als er voorzorgsmaatregelen worden genomen”, aldus Kittel.

“De Tour is een groot evenement in een zeer dichtbevolkt land waar veel mensen bij betrokken zijn”, gaat hij verder. “Ik wil graag dat de Tour plaats zal vinden, maar alleen onder goede omstandigheden. Het hangt allemaal af van de situatie, of het kan worden besloten met de politici en deskundigen, of het kan plaatsvinden in een veilige omgeving”, geeft hij aan.

Hij acht de kans op doorgaan nihil. “Maar voor mij is er geen enkel kans dat de Tour dit najaar kan plaatsvinden. Veel andere belangrijke gebeurtenissen zijn geannuleerd. Niemand weet wat het over zes maanden zal zijn. We kunnen alleen maar afwachten hoe het gaat.”