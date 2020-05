Marcel Kittel: “Jumbo-Visma was enige optie als ik door wilde gaan” maandag 18 mei 2020 om 10:43

Nu een jaar geleden had Marcel Kittel zijn laatste wedstrijd als profrenner reeds achter de rug. Hij vertrok bij Katusha-Alpecin en beëindigde ten slotte zijn loopbaan. Even hing een contract bij Jumbo-Visma nog in de lucht, maar de Duitser koos voor een leven naast de fiets.

“Het was voor mij helder dat die ploeg vorig jaar de enige optie was als ik door wilde gaan”, zegt Kittel nu in een uitgebreid interview met het AD over de mogelijke overgang naar de Nederlandse ploeg indertijd. “Ik had de beste optie op tafel. En dat maakt het nog begrijpelijker hoe belangrijk het voor mij was om uit te vinden wat ik écht wilde. Uiteindelijk heb ik de beslissing om te stoppen genomen niet omdat het moest, maar omdat ik het wilde.”

Jumbo-Visma

De Duitser, die vorige week zijn 32e verjaardag vierde, is onder de indruk van Jumbo-Visma. “De ontwikkeling is ongelooflijk en het gevolg van consequent beleid en heldere waarden als teambelang en de atleet als middelpunt. Ze onderkennen wat nog meer nodig is om topprestaties te leveren. Dat gaat verder dan alleen fysieke kracht, maar ook psychologie. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het niet alleen het werk van Merijn Zeeman is.”

Die ploegleider kent hij nog uit hun gezamenlijke tijd bij Skil-Shimano en Argos-Shimano. “Maar als ik bijvoorbeeld met Tony Martin praat, hoor ik wel dat Merijn echt een van de sleutelfiguren is binnen de ploeg. Hij stelt iedereen tevreden, maar is ook degene die eerlijk antwoordt of feedback geeft. Hij probeert renners te begrijpen en beter te maken. Dat is de Merijn die ik in 2011 heb leren kennen.”