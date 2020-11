Marcel Kittel gaat trouwen, Mugisha wint in Kameroen, eigen ploeg Michiels

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer met nieuws over Marcel Kittel, Moise Mugisha en mountainbikester Githa Michiels.

Marcel Kittel vraagt Nederlandse vriendin ten huwelijk

Marcel Kittel gaat trouwen. De 32-jarige Duitser, die al meer dan anderhalf jaar gestopt is, heeft zijn Nederlandse vriendin Tess von Piekartz ten huwelijk gevraagd. “We hebben weer een grote stap gezet in ons leven, want we zijn verloofd”, vertelt Kittel heugelijk op social media.

De voormalige topsprinter is al zes jaar samen met zijn Nederlandse partner. Wanneer de twee topsporters (Von Piekartz speelt volleybal op hoog niveau, red.) in het huwelijksbootje stappen, is nog niet bekend. Kittel en Von Piekartz werden in december 2019 ouders van zoontje Lex.

Moise Mugisha wint UCI-koers in Kameroen

Afgelopen week werd een UCI-rittenkoers gereden in Afrika. De vijfdaagse Grand Prix Chantal Biya (UCI 2.2) begon op 18 november. De eindzege ging naar Moise Mugisha uit Rwanda, die de openingsrit won en daarna de leiderstrui niet meer uit handen gaf. Hij won met 39 seconden voorsprong op de Slowaak Lukas Kubis. Thuisrijder Clovis Kamzong eindigde als derde in het klassement op 45 seconden van de eindwinnaar.

Githa Michiels begint eigen MTB-ploeg

Mountainbikester Githa Michiels heeft een eigen mountainbikeploeg opgericht. Dat doet ze samen met haar partner Filip François, die ook haar trainer is. “Nu nog bescheiden door de omstandigheden, normaal met mij als enige renner. Maar op lange termijn hopen we een mooi project uit te bouwen met meerdere renners”, zegt ze tegen Mountainbike.be. Lees het complete bericht op WielerFlits.be.