Marc van den Tweel treedt na twee maanden af als voorzitter van KNWU

Marc van den Tweel heeft twee maanden na zijn benoeming als nieuwe voorzitter van de Nederlandse wielerbond KNWU bekend gemaakt dat hij zal aftreden in deze functie. Van den Tweel volgt per 1 oktober 2021 Gerard Dielessen op als algemeen directeur van NOC*NSF.

Hij treedt deze zomer al in dienst van NOC*NSF zodat de overdracht van taken na de Olympische en Paralympische Spelen van Tokio goed kan worden voorbereid. De wielerbond gaat zich op korte termijn buigen over de procedure voor een zoektocht naar zijn opvolger.

In een statement dat de KNWU naar buiten brengt zegt Van den Tweel: “Binnenkort word ik algemeen directeur van NOC*NSF als opvolger van Gerard Dielissen. Helaas betekent dit dat ik het voorzitterschap van de KNWU moet neerleggen, omdat dit niet verenigbaar is. Dat spijt me natuurlijk zeer, maar ik verheug me erop om de belangen van de Nederlandse wielersport vanaf een andere positie te kunnen gaan dienen.’’