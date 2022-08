Marc Soler tweede in Colláu Fancuaya: “Proberen de koers te animeren”

Marc Soler ging in de achtste rit van de Vuelta a España op jacht naar zijn tweede zege, nadat hij de vijfde rit naar Bilbao al had gewonnen. Deze keer moest hij zich echter tevreden stellen met de tweede plaats. Hij slaagde er op slotklim, de Colláu Fancuaya, niet in om de weggereden Jay Vine nog terug te halen.

“Ik ben moet maar blij met deze tweede plaats”, vertelde Soler na afloop van de etappe via zijn ploeg UAE Emirates. De Spanjaard kwam met 43 seconden achterstand over de finish en bleef Rein Taaramäe net voor. Op de slotklim leek hij het aanvankelijk lastig te krijgen bij de versnelling van Alexey Lutsenko, maar daarna werkte hij zich op tot bij Thibaut Pinot en Rein Taaramäe om uiteindelijk reed hij nog een tijdje alleen achter ritwinnaar Vine aan te rijden.

“Uiteindelijk besloot ik mijn eigen tempo te rijden en het beste te doen wat ik kon, zonder al te veel aan iets anders te denken”, ging hij verder. “Elke geef ik het beste van mezelf en probeer ik de ploeg te helpen en, op dagen zoals vandaag, de koers te animeren.”