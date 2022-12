Marc Soler tevreden over zijn seizoen: “Maar de mindere Tour pikt nog altijd”

Marc Soler reed dit seizoen voor het eerst in een ander tenue dan dat van Movistar. De Spanjaar verliet eind 2021 de Spaanse ploeg en trok naar UAE Emirates, waar hij ploeggenoot werd van Tadej Pogacar. De Tour de France, in dienst van Pogacar, was geen succes voor Soler, maar in de Vuelta schoot hij dan weer wel raak.

“Ik had een verandering nodig”, zegt Soler over zijn transfer naar UAE Emirates. “Matxin (de manager, red.) en het hele team hebben me kunnen overhalen om naar de ploeg te komen en ik ben er erg blij met die keuze. Ik heb dit jaar op een hoog niveau gepresteerd”, vertelde de Spanjaard in een interview met Marca.

Pijn in de maag verpestte de Ronde van Frankrijk van Soler. Uiteindelijk kwam hij in de zestiende etappe naar Foix buiten de tijdslimiet binnen, waardoor hij de strijd moest staken. “Dat pikt nog altijd. We (UAE Emirates, red.) waren niet 100% in de Tour. Dat heeft ons geraakt, dat is duidelijk. Maar het is geen excuus, we moesten veel harder werken. Jumbo-Visma had een grote kampioen met Jonas Vingegaard.”

2023 zal er gelijkaardig uitzien voor Soler. Overwinningen proberen te boeken in rittenkoersen én de kopman bijstaan in de Ronde van Frankrijk. “We hebben het team om te winnen. Jumbo-Visma heeft zich goed versterkt, maar wij ook. Onze ploegen zijn de favorieten, maar zij dragen de verantwoordelijkheid om opnieuw te winnen.”