Marc Soler na ritwinst in Bilbao: “Ik had dit totaal niet verwacht”

Marc Soler kon zijn geluk niet op na zijn etappezege in de Vuelta a España. De klimmer van UAE Emirates soleerde in Bilbao naar de ritwinst, door uit handen te blijven van een achtervolgende groep met voormalige medevluchters. “Hier ben ik echt heel blij mee”, jubelde hij na afloop in het flashinterview.

“Ik had dit totaal niet verwacht, zeker niet na gisteren. Maar uiteindelijk was ik in staat om te winnen en dat maakt mij heel blij”, aldus Soler. “Ik wilde echt mee in de vlucht en daar heb ik hard voor moeten vechten. De vlucht was al weg zonder mij, maar ik wilde het echt.”

Daarom besloot Soler om 94 kilometer voor de finish de sprong te wagen, toen het gat nog twee minuten was. “Matxin (de ploegleider, red.) vertelde mij dat ik het moest proberen op de eerste klim”, legt hij uit. “In de finale probeerde ik om te winnen. Ik heb echt alles gegeven.”

De zege van Soler is ook een bijzondere. Voor het eerst sinds 121 etappes in de drie grote rondes is er weer een Spaanse ritwinnaar in Giro, Tour of Vuelta. “Daar wordt veel over gepraat, maar het is echt niet makkelijk. Er zijn veel Spaanse renners in veel verschillende ploegen, maar we moeten vaak ook knechten. Het is niet zo simpel, maar we kunnen wel winnen”, benadrukt hij.

After 121 consecutive Grand Tour stages without a win, Spain finally takes its victory. — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) August 24, 2022