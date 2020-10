Marc Soler boos op zichzelf: “Ik was te gehaast”

Marc Soler kwam zaterdag nipt tekort voor de ritzege op de Alto de la Farrapona. De Spanjaard kan na afloop alleen zichzelf iets verwijten: “Ik ben een beetje boos, omdat ik misschien te gehaast was.”

De ploegleiderswagen had Soler geadviseerd om rustig aan te doen in de laatste kilometer, maar de Movistar-renner gaf daar geen gehoor aan. “Toen de sprint begon, had ik al teveel gegeven. Ik had het in de laatste kilometers rustiger aan moeten doen. Ik kon het uiteindelijk Gaudu nooit lastig maken.”

“Toch moet ik ook tevreden zijn”, gaat hij verder. “Ik heb tijd teruggepakt voor het klassement en ik denk dat ik ook iets over het team moet zeggen. Nelson (Oliveira, red.) heeft in de kopgroep fantastisch werk geleverd. Ik ben hem erg dankbaar. Hij is erg goed.”

“Morgen staat de Angliru op het programma. Ik zie daarin nog meer kansen voor het team, maar we zullen zien hoe het gaat.”