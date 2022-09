‘Axel Merckx op pole position als nieuwe teammanager Lotto Soudal’

Lotto Soudal stuurde donderdag John Lelangue de laan uit. Het aflopende contract van de teammanager werd niet verlengd. Yana Seel – die afgelopen jaar overkwam van Astana-Premier Tech – doet een stap omhoog, maar de Belgische ploeg is wel op zoek naar iemand naast haar met sportieve ervaring. Volgens onze bronnen moet dat Axel Merckx zijn.

De 50-jarige Belg stichtte in 2009 zijn eigen ploeg, die nu bekendstaat als Hagens Berman Axeon. Deze talentenfabriek richt zich puur op beloften en via de Amerikaanse formatie stroomden onder meer João Almeida, George Bennett, Michel Bjerg, Joe Dombrowski, Tao Geoghegan Hart, Ruben Guerreiro, Jasper Philipsen, Taylor Phinney, Neilson Powless, Jhonatan Narváez en Jasper Stuyven door naar de profs. Merckx is de zoon van de beste wielrenner aller tijden, Eddy Merckx.

De teammanager woonde jarenlang in het Canadese Kelowna, maar zou volgens HLN recent terug verhuisd zijn naar België. Nu ziet Lotto Dstny – zoals de ploeg vanaf volgend jaar heet – in hem de ideale opvolger van Lelangue. De Belgische ploeg zette de voorbije jaren fors in op eigen jeugd, zoals het nieuwe wonderkind Arnaud De Lie, maar ook jonge talenten als Florian Vermeersch en Brent Van Moer. Komend jaar komen Lennert Van Eetvelt en Liam Slock ook over van Lotto Soudal U23.