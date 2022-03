Marc Sarreau wint na pechjaren eindelijk weer: “Een nieuw begin”

Marc Sarreau wist vandaag voor het eerst sinds 2019 weer een koers te winnen. De Fransman was de beste in Cholet-Pays de la Loire, waarmee hij gelijk ook zijn ploeg AG2R Citroën haar eerste seizoenszege schonk. “Het is mijn tweede overwinning in Cholet, maar vooral mijn eerste van het seizoen – na tweeënhalf jaar strijd”, zegt Sarreau na afloop tegen DirectVelo.

“Het is goed voor het moreel”, vervolgt de 28-jarige coureur. “We kunnen zeggen dat vandaag een nieuw begin is en, zo hoop ik toch, het einde van de tunnel. Ik kom eindelijk bovendrijven. Ik ben nog niet honderd procent, maar ik hoop dat dat snel terugkomt”, aldus Sarreau, die tijdens de Ronde van Polen 2020 een van de slachtoffers was van de valpartij waarbij Fabio Jakobsen ernstig gewond raakte. “Ook was er corona, een knieprobleem en nog een val in de Tour Poitou-Charentes. Alles kwam bij elkaar. Zodra ik weer in vorm begon te komen, was er altijd een probleem.”

“Als we winnen krijgen we veel berichten, maar als we het moeilijk hebben, worden we snel vergeten”, wijst hij op de moeilijkheden van het wielerbestaan. “Het is de wet van de sport. Ik werk in stilte, zoals veel renners. En als we dan de kans krijgen om terug te komen, voelt dat goed.” Sarreau maakte na 2020 de overstap van Groupama-FDJ naar AG2R Citroën. “Dat gaf extra druk. Als je bij een nieuw team komt, wil je laten zien dat je er bent en dat je weet hoe je moet winnen, maar helaas gebeurde dat niet meteen. Het was moeilijk.”

In de loop der jaren heeft Sarreau ook op tactisch gebied het een en ander geleerd. “In de sprints weet ik het hoofd koel te houden. Vroeger liet ik me gaan. Ik slaag erin goed te wringen, zodat ik niet al te veel energie verspil. Dit keer raakten we verdwaald, omdat we gehinderd werden toen de koplopers teruggepakt werden. Ik koos er op dat moment voor om naar buiten te gaan en wachtte de laatste 250 meter af. Ik wilde niet ingesloten worden en lanceerde mezelf op het juiste moment”, aldus Sarreau, die hoopt dat deze overwinning de opmaat naar meer is.