Marc Reef (Jumbo-Visma): “Toch een beetje verrast door opgave Tom Dumoulin”

BORA-hansgrohe zette zaterdagmiddag in een schitterende etappe in en rond Turijn de Giro d’Italia 2022 op z’n kop. Een aantal ploegen likt de wonden, waaronder Jumbo-Visma. De Nederlandse topploeg verloor het laatste restje hoop op een goed klassement met Sam Oomen en het zag mede-kopman Tom Dumoulin opgeven. Marc Reef vat voor WielerFlits de dag samen.

Dat de Limburger net zaterdag in de remmen kneep, kwam toch een beetje als een verrassing voor de ploegleiding van Jumbo-Visma. Dumoulin had opnieuw rugklachten, maar de laatste dagen leek hij er doorheen te komen. “Die rug ging met kleine stapjes vooruit”, vertelt ploegleider Reef. “Zaterdagmorgen gaf hij zelf aan dat hij hoopte om mee te kunnen doen in de strijd om de vroege vlucht te halen. Maar al vrij snel gaf hij via de radio aan dat hij zich niet goed voelde. Tom had geen power meer.”

Ook voor Dumoulin zelf kwam de opgave als een verrassing, net omdat hij zaterdag nog met ambitie aan de start stond. Zijn benen draaiden echter vierkant en bij de NOS liet hij ’s middags al weten daar nog geen verklaring voor te hebben. Die was er zaterdagavond ook nog niet. De 31-jarige Limburger was uiteraard teleurgesteld en heeft ’s avonds in het bijzijn van zijn vrouw het rennershotel in Turijn verlaten. Hoe zijn verdere verloop van het seizoen eruitziet, is voorlopig nog niet bekend.

Vol op ritzeges

Dumoulin speelde in het klassement na de eerste bergrit met aankomst op de Etna geen rol meer. Ook Noors kampioen Tobias Foss was in die strijd al afgehaakt, waarna Sam Oomen de beste Jumbo-Visma-renner was. De ploegleiding hoopte de 26-jarige Noord-Brabander nog terug in het klassement te krijgen middels een bonus die hij via een vroege vlucht zou krijgen, maar die hoop vervloog toen BORA-hansgrohe het Giro-peloton zaterdagmiddag volledig naar de gallemiezen reed. Oomen moest passen.

“We wisten op voorhand dat het een zware dag zou zijn door het parcours en het warme weer”, vertelt Reef. “Daar waren we op voorbereid. We hebben geprobeerd mee te zitten in de vroege vlucht, omdat we dachten dat het een dag voor de ontsnapping zou zijn. Maar het is nooit echt stilgevallen, het is altijd koers geweest vanaf de start. Toen BORA-hansgrohe net voor de plaatselijke rondes in Turijn begon te versnellen, hebben zij alles uit elkaar gerammeld. Met Sam zaten we toen net achter een breuk.”

De klimmer heeft daarna nog geprobeerd de oversteek te maken naar de eerste groep. “Maar door de warmte blies hij zichzelf eigenlijk volledig op”, legt Reef uit. “Vanaf dat moment was het eigenlijk alleen nog maar damage control. We zijn simpelweg niet in het stuk voorgekomen. Niet dat we het niet geprobeerd hebben. Maar op het moment dat de favorietengroep van voren kwam, waren we niet bij machte om mee te doen. Dat is zonde, maar dat kan een keer gebeuren op een dag als deze.”

“De afgelopen dagen zijn we goed doorgekomen, we zijn nog steeds allemaal goed in orde”, gaat de ploegleider verder. “Zaterdag was een mindere dag en daarvan moeten we proberen te bekomen. Er komen nog een aantal heel mooie dagen aan. Sam was nog onze beste man in het klassement. We hadden de hoop dat hij in een ontsnapping nog een mooie sprong kon maken. Maar dat is nu wel gebeurd. Onze volledige focus ligt nu op ritzeges om zo op die manier nog succes te hebben.”