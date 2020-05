Marc Madiot: “Veranderingen in de wielersport? Daar is een revolutie voor nodig” donderdag 21 mei 2020 om 19:14

Als wielrenners wat willen veranderen in de wielersport, zullen ze een revolutie moeten ontketenen. Dat is de mening van Marc Madiot, de grote baas van Groupama-FDJ. “De renners moeten dan wel protesteren. Ze kunnen een duidelijk signaal afgeven door bijvoorbeeld niet te starten in de Tour”, zo vertelt de Fransman aan L’Equipe.

Er is veel te doen over het verdienmodel van het wielrennen. De grote vraag is: kan de sport zonder ticketinkomsten, televisierechten en transfersommen blijven overleven? Madiot gaat terug naar het prille begin. “De situatie zou totaal anders zijn als de Tour de France honderd jaar geleden was opgericht door een wielerfederatie, in plaats van een krant.”

“De grote wielerwedstrijden zijn nu in private handen. De wielersport heeft op dit moment geen controle over deze koersen, met als gevolg dat wielerfederaties en andere instanties het moeilijk hebben. Het is dus zaak om dingen te veranderen, maar dan hebben we wel een revolutie nodig. De renners moeten in actie komen”, aldus Madiot.

Veilige weg

De oud-winnaar van Parijs-Roubaix denkt na over een mogelijke revolutie. “Zo kunnen de coureurs bijvoorbeeld besluiten om niet deel te nemen aan de Tour. Wij hebben vroeger geprotesteerd tegen de invoering van de helmplicht. Ik zeg niet dat het de beste beslissing was, maar er werd toen wel naar ons geluisterd.”

“Er is geen wedstrijd als de renners niet willen koersen.” Toch denkt Madiot dat een gezamenlijk protest zal uitblijven. “Het zit in onze aard om voor de veilige weg te kiezen, om weer terug te gaan naar de basis. Er zullen wellicht kleine veranderingen plaatsvinden, maar ook niet meer dan dat.”