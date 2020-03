Marc Madiot over ‘gesloten’ Tour: “Een lichtpuntje voor het Franse volk” vrijdag 27 maart 2020 om 13:07

Een Tour de France zonder publiek: Marc Madiot staat niet onwelwillend tegenover het plan van de ASO om de Ronde van Frankrijk achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. “Een Tour in juli kan symbool staan voor een nieuwe periode na de crisis”, zo vertelt de teammanager van Groupama-FDJ aan de Franse krant Libération.

Roxana Maracineanu, de Franse minister van sport, heeft bevestigd dat serieus nagedacht wordt over een Tour de France op de originele data, maar dan achter gesloten deuren. Het gaat dan om een editie zonder reclamekaravaan en zonder publiek aan start en finish, als gevolg van de maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus.

“Het is technisch gezien zeker geen makkelijke opdracht voor ASO, maar er is televisie en de Tour is dan wel het begin van een periode waarin we weer langzaam het oude leven kunnen oppakken. Het zou goed zijn voor de wielereconomie en het Franse volk, mochten we in juli weer een beetje normaal kunnen leven.”

“Ik hoop echt dat de Tour kan plaatsvinden in juli”, aldus de tweevoudig winnaar van Parijs-Roubaix. “Zie het als een lichtpuntje voor het volk, het is goed voor de moraal. Het is misschien wel ijdele hoop, maar we moeten ons ook wel ergens aan vasthouden. Mocht de Tour inderdaad doorgaan, dan betekent het dat de situatie normaliseert na een periode van lockdown.”