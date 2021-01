Marc Madiot: “Ik wil geen voetbalmakelaars in de wielersport”

Marc Madiot, ploegmanager van Groupama-FDJ, is niet opgezet met de komst van de bekende voetbalmakelaar Jorge Mendes naar de wielersport. Madiot vreest dat het voetbalsysteem ook het wielrennen gaat beheersen. “Hij kan in Portugal blijven met zijn spelers.”

Eerder deze maand werd bekend dat voetbalmakelaar Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van onder anderen stervoetballer Cristiano Ronaldo en trainer José Mourinho, zich stort op de wielersport. Zijn bedrijf Polaris Sports gaat namelijk samenwerken met Corso Sports, dat de belangen van onder meer João Almeida, Tao Geoghegan Hart, Ruben Guerreiro, Søren Kragh Andersen en Mads Pedersen behartigt.

Marc Madiot, ploegmanager van Groupama-FDJ, houdt de voetbalmakelaars echter liever buiten de deur, vertelt hij in het Franse Les Grandes Gueules du sport. “Ik wil het voetbalsysteem niet. Weet je wat het is? Het draait daarin alleen maar om een portfolio van spelers en die zo vaak mogelijk van club te laten wisselen om zoveel mogelijk geld te verdienen. Ik wil Mendes niet in onze wielersport. Hij kan in Portugal blijven met zijn voetballers.”

‘Niet gokken’

Madiot beseft ook wel dat in de wielersport momenteel al zaakwaarnemers actief zijn. “Maar er is een belangrijke factor in de wielersport: bij ons heeft een contract een vaste duur en de duur van het contract wordt gerespecteerd. Dat betekent dat als een renner voor twee jaar bij mij tekent, hij twee jaar bij mij rijdt. En daarna is hij vrij en ben ik vrij. Als ik tien euro heb, geef ik tien euro uit. Ik ga niet gokken op de vijf euro die ik zou kunnen verdienen aan de verkoop van een renner.”

Daarnaast vermoedt Madiot dat Mendes en zijn team een verborgen agenda hanteren. “Hij gaat in de wielersport nooit zoveel verdienen als in de voetballerij. Wellicht spelen er ook andere zaken mee. Ik ben bang dat deze mensen op een gegeven moment het hele systeem van de wielersport willen overnemen en dat maakt het allemaal nog gevaarlijker.”