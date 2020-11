Marc Madiot: “David Gaudu heeft laten zien een leider te zijn”

Niet Thibaut Pinot, maar David Gaudu was de grote man namens Groupama-FDJ in de Vuelta a España. Pinot moest al na twee etappes de Vuelta verlaten, Gaudu won met verve de bergritten naar de Alto de La Farrapona en La Covatilla en zal zonder ongelukken als achtste finishen in het algemeen klassement.

De beloftevolle Gaudu won vorig jaar al eens een etappe in de Ronde van Romandië en wist al mooie ereplaatsen te versieren in zware eendagsklassiekers en rittenkoersen, maar beleefde in de 75e Vuelta toch wel zijn definitieve doorbraak. Marc Madiot is vol lof over zijn poulain, zo blijkt wel uit een interview met Ouest France.

“Die eerste ritzege op de Alto de La Farrapona was een verrassing, maar ik was niet meer verrast na zijn tweede overwinning. David voelt de koers heel erg goed aan, is zijn zenuwen de baas en is een hele solide renner. Hij heeft laten zien een rol als kopman te kunnen vertolken, en dat zonder problemen.”

“Dit is toch wel een sportieve revanche na het uitvallen van Thibaut”, gaat Madiot verder. “Ik ben ook heel erg trots op het werk van Bruno Armirail. Hij heeft echt indrukwekkend gereden in dienst van David. We kunnen wel spreken van een echte teamoverwinning.”