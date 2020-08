Marc Hirschi tweede: “Iedereen wist dat Alaphilippe daar ging aanvallen” zondag 30 augustus 2020 om 19:43

Marc Hirschi was op de laatste heuvel van de tweede Tourdag als enige in staat om de demarrage van Julian Alaphilippe te volgen. De jonge Zwitser van Team Sunweb zag Adam Yates nog aansluiten, hield stand in de finale en werd uiteindelijk tweede in de sprint. “Ik ben wel een beetje teleurgesteld, want ik had het geel kunnen pakken”, zegt Hirschi na afloop.

Hirschi was bij de pinken toen Alaphilippe op de Col des Quatre Chemins wegreed. “Eigenlijk verwachtte iedereen dat Alaphilippe daar ging aanvallen”, aldus Hirschi. “Precies toen ik opschoof, reed hij weg. Ik zat niet perfect in zijn wiel, maar ik wist wel aan te sluiten. Het zwakte daar ook iets af en toen gingen we vol gas. Ik wist mee over de top te geraken en daarna probeerde ik goed samen te werken met de anderen.”

Witte trui verdedigen

Voor de oud-beloftenwereldkampioen telde alleen de etappe. “Ik focuste mij helemaal op de ritzege en daarom koos ik het wiel van Alaphilippe. Er was een sterke tegenwind, maar ik kwam iets te laat om hem nog te passeren”, blikt Hirschi terug. “Ik ben wel een beetje teleurgesteld, want ik had het geel kunnen pakken. Maar voor nu ben ik ook heel blij met de witte trui.”

Voor Hirschi komen er nog genoeg kansen, maar op een goed klassement rekent hij niet. “Ik bekijk het dag voor dag. Ik wil de witte trui wel verdedigen, zo lang als dat kan, en daarna blijft het doel om voor ritzeges te gaan vanuit de aanval. Daar verandert niets aan.”