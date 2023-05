Marc Hirschi slaat dubbelslag op lastige aankomst in Ronde van Hongarije

Marc Hirschi heeft de derde etappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De Zwitser van UAE Emirates kon op de slotklim de jonge Britten Ben Tulett en Max Poole afhouden. Hirschi is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Rit drie van de Ronde van Hongarije zorgde voor animo. Geen massasprint zoals in de eerste twee etappes, maar een zware bergetappe. In totaal moesten de renners bijna 180 kilometer afleggen tussen Kaposvár en Pécs.

De etappe werd gekleurd door vijf aanvallers. Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Cameron Scott (Bahrain-Victorious), Jarrad Drizners (Lotto Dstny), Filippo Ridolfo (Novo Nordisk) en Matús Stock (ATT Investments) waren de vroege vluchters van dienst. Het vijftal reed enkele minuten weg van het peloton, maar verloor al snel in de heuvelzone veel terrein.

Vroege aanval van Narváez

Toch was het nog niet voorbij voor de koplopers. Ze kregen namelijk steun van Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck) en Sebastian Schönberger (Human Powered Health), die de sprong maakte vanuit het peloton. Op die manier kregen we niet vijf, maar zeven vluchters.

Op de twee na laatste beklimming van de dag vielen de favorieten voor het eerst aan. Met name Jhonatan Narváez toonde zich bedrijvig en koos voor de aanval. De renner van INEOS Grenadiers kreeg Oscar Onley en Finn Fisher-Black met zich mee. Dillier en Ridolfo konden niet meer volgen nadat de nieuwe aanvallers kwamen aansluiten.

Slotklim moet voor vuurwerk zorgen

De nieuwe kopgroep had een minuut te pakken, maar dat was niet genoeg om te overleven. Ze werden op de voorlaatste beklimming van de dag, de Mánfa, weer ingerekend. Tijden de andere kilometers op de Mánfa was het windstil. De favorieten wachtten op de slotklim om een gooi te doen naar de etappezege.

Pecs, zo heette de slotklim in Hongarije. De klim was maar iets langer dan twee kilometer, maar met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,6% was het wel een zware beklimming. In de aanloop naar de slotklim reed Lotto Dstny samen met Team DSM op kop. Op de klim zelf zagen we Narváez, die Ben Tulett en Egan Bernal met zich mee nam, vooraan.

Tulett opent de debatten, Hirschi countert

De eerste echte aanval kwam op een kleine twee kilometer van de streep. Tulett schoot weg en had meteen enkele lengtes voorsprong. Alleen Marc Hirschi kwam na enkele seconden weer aansluiten. De Zwitser had duidelijk sterke benen, want niet lang daarna kon hij Tulett, die stilviel, lossen. Hirschi had overschot en reed solo naar de streep.

Hirschi kwam met een voorsprong van acht seconden boven op de Pecs. Tulett kon zijn tweede plaats nog vasthouden. Poole legde beslag op plek drie door de sprint te winnen van een klein groepje. Sylvain Moniquet en Onley vervolledigden de top-5. Egan Bernal koos voor zijn eigen tempo en zag dat beloond worden met een zesde plaats.