woensdag 13 maart 2024 om 16:28

Marc Hirschi over tactiek UAE Emirates in Milaan-Turijn: “Achteraf is het makkelijk praten”

UAE Emirates eindigde met drie man in de top-4 van Milaan-Turijn. Jan Christen werd tweede, Marc Hirschi derde en Diego Ulissi vierde. Achteraf vertelde Hirschi dan ook dat ze op meer hadden gehoopt. “Maar het was niet aan ons in de achtervolging.”

“Tweede, derde en vierde worden is een goed resultaat, maar het is niet waar we op hoopten”, zei de Zwitser in het flashinterview. “We dachten dat BORA-hansgrohe het gat met Alberto Bettiol ging dichten, maar dat lukte uiteindelijk niet. We kwamen dus te laat. Maar Bettiol was de sterkste vandaag.”

UAE Emirates zat nog met drie in de tweede groep, maar werkten amper mee in de achtervolging. Hadden zij niet meer moeten doen? “Achteraf is het makkelijk praten. BORA-hansgrohe was met vijf, het was aan hen. Zij hebben ook niet gevraagd om te helpen. Onze ploegleidersauto was ook niet in de buurt en de communicatie verliep moeizaam.”