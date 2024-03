woensdag 13 maart 2024 om 15:43

Alberto Bettiol soleert naar zege in Milaan-Turijn na vreemde finale, UAE Emirates met drie in top-4

Alberto Bettiol heeft een enerverende Milaan-Turijn gewonnen. De renner van EF Education-EasyPost viel aan op 30 kilometer van de streep en kon het nét volhouden. Jan Christen en Marc Hirschi, beiden van UAE Emirates, eindigden als tweede en derde op het podium.

Zoals wel vaker is het parcours van Milaan-Turijn weer aangepast. Dit jaar heeft de organisatie de voorkeur gegeven aan een geaccidenteerd parcours, met in de finale het nodige klimwerk. We hebben het over een lokale slotomloop van goed 44 kilometer, met als scherprechters de beklimmingen naar Prascorsano (3,5 km aan 7%) en Colleretto Castelnuovo (3,8 km aan 3,9%). Na deze laatste hindernis was het nog goed achttien kilometer tot de finish. Na tien dalende en vlakke kilometers, liepen de slotkilometers richting de streep in Salassa ook weer lichtjes bergop.

In de vroege vlucht zagen we dit jaar geen bekende namen. Mattéo Vercher (TotalEnergies), Marcel Camprubí (Q36.5) en Marco Murgano (Corratec-Vini Fantini) zorgden voor een kopgroep van drie. Hun voorsprong was echter nooit groot. Ze werden dan ook al redelijk snel, op een kleine 40 kilometer voor de streep, gegrepen.

Bettiol opent finale

Kort daarna begonnen de renners aan de lastige heuvels. Op de Prascorsano zette UAE Emirates zich dominant op kop, maar zij werden overvleugeld door een verschroeiende demarrage. De Italiaan van EF Education-EasyPost schoot weg uit het peloton en reed meteen meer dan 20 seconden voorsprong bij elkaar. BORA-hanshgrohe had door dat Bettiol in goede doen was, dus zetten een aantal renners van de Duitse ploeg zich op kop.

De top van de Colleretto Castelnuovo bereikte Bettiol ook nog solo. Zijn voorsprong – die even maar liefst 45 seconden bedroeg – was inmiddels wel weer gezakt naar 15 seconden. Dat had te maken met het harde tempo van BORA-hansgrohe én een bijhorende demarrage van Bob Jungels. Het was echter hollen en stilstaan in de achtervolging, waardoor Bettiol het bijzonder lang kon uitzingen.

Enerverende finale

Meer zelfs, Bettiol werd helemaal niet meer bijgehaald. Ondanks dat BORA-hansgrohe en UAE Emirates met meerdere renners in de tweede groep zaten, werd hij niet meer ingerekend. In de laatste kilometers kwamen ze nog ontzettend dichtbij, maar er was nooit sprake van een georganiseerde achtervolging. Zodoende won er eindelijk nog eens een Italiaan Milaan-Turijn.

En UAE Emirates? Die eindigden als tweede, derde én vierde in de daguitslag. Jan Christen ontliep de sprint voor de tweede plaats, Marc Hirschi en Diego Ulissi waren daarachter de snelsten.