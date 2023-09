maandag 25 september 2023 om 13:06

Marc Hirschi kan lachen na eindzege in Luxemburg: “Moest vooral op Ben Healy letten”

Marc Hirschi wist zich, in de schaduw van het EK wielrennen in Drenthe, te verzekeren van de eindoverwinning in de Ronde van Luxemburg. In de slotrit naar Luxemburg-Stad kwam de leidende positie van de Zwitser van UAE Emirates niet meer in gevaar. “Er was wel erg veel stress, maar ik moest zelf vooral op Ben Healy letten”, verklaarde hij achteraf.

Hirschi begon met een voorsprong van drie seconden op Healy aan de heuvelachtige slotrit. UAE Emirates had met Brandon McNulty (tweede) en Diego Ulissi (vierde) nog twee renners hoog in het klassement staan, maar het hoofddoel was het verdedigen van de leiderstrui van Hirschi. Toch verliep de etappe niet zoals gehoopt voor de Zwitser.

“Er reed een grote kopgroep weg, dat was goed voor ons, maar Jumbo-Visma, AG2R Citroën, Arkéa-Samsic en Alpecin-Deceuncink waren niet blij. Daardoor was het de hele dag vol gas, om de vlucht terug te halen. Op de steile klimmetjes keek ik vooral naar Ben, omdat we wisten dat hij erg dicht bij mij stond.”

“Dat zorgde voor wat stress, maar het was uiteindelijk goed dat een kleine kopgroep het hield tot op de streep. Daardoor was ik veilig voor de boni’s. Ik eindig uiteindelijk met vijf seconden voorsprong op Ben, dat bleek genoeg. Mijn benen waren wel heel moe”, geeft Hirschi toe. “Dus ik was blij dat de vlucht vooruit bleef.”

Uiteindelijk eindigde UAE Emirates met liefst vier renners in de top-10 van de Ronde van Luxemburg, omdat ook Felix Großschartner nog als zevende eindigde. “Ik had echt een sterke ploeg rond mij”, vertelt Hirschi. “Dat stelde mij ook wel gerust. Zij konden ook veel renners terughalen en gelukkig kon ik zelf Healy volgen.”