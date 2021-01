Manzin wint Clàssica Comunitat Valenciana, Campos weer eindwinnaar in Táchira

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over de Clàssica Comunitat Valenciana, de eerste Europese UCI-koers van het seizoen, en de Vuelta al Táchira.

Lorrenzo Manzin wint eerste Europese UCI-wegkoers

De Clàssica Comunitat Valenciana, de eerste UCI-wegkoers in Europa, is door Lorrenzo Manzin gewonnen. Na een wedstrijd over 98 kilometer drukte de Franse renner van Total Direct Energie zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi). Amaury Capiot (Arkéa Samsic) werd in de eindsprint derde. Manzin volgt op de erelijst Alessandro Petacchi op, die ik 2005 de beste was. Daarna verdween de wedstrijd jarenlang van de kalender.

Roniel Campos opnieuw eindwinnaar in Vuelta al Táchira

Roniel Campos heeft zijn titel in de Vuelta al Táchira met succes verdedigd. In de slotetappe rond San Cristóbal wist de Venezolaan de eindoverwinning in veilige haven te brengen. De inmiddels 44-jarige Óscar Sevilla, oud-renner van onder andere Kelme, Phonak en T-Mobile, eindigde op de tweede plaats. Danny Osorio werd derde. De laatste dagzege werd een prooi voor Simon Pellaud van Androni Giocattoli-Sidermec.