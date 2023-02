Manuele Tarozzi zegeviert op Mont Kigali in Rwanda, Henok Mulubrhan nieuwe leider

Manuele Tarozzi heeft de zevende etappe van de Tour du Rwanda op zijn naam geschreven. De Italiaan, die al snel in de aanval ging, was de beste op de zware aankomst op Mont Kigali. Henok Mulubrhan is de nieuwe leider van het algemeen klassement.

De start van de voorlaatste etappe in Rwanda lag in Nyamata. Vanuit die plaats, ten zuiden van de hoofdstad van Rwanda, trokken de renners naar de intussen gekende finish in Kigali. Daar lag de Mont Kigali, die na een rit van 115,8 kilometer beklommen moet worden.

Onderweg reden er zeven renners weg. Dat waren Aklilu Arefayne, Daniel Teklehaimanot (beiden selectie Eritrea), Jean Bosco Nsengimana (selectie Rwanda), Marc Oliver Pritzen (EF Education-Nippo Development), Asier Etxeberria (Euskaltel-Euskadi), Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en James Oram (Bolton Equities Black Spoke). Even reed de zevenkoppige vlucht een minuut voor het peloton uit, maar niet veel later werden ze weer ingerekend.

Tarozzi overleeft eerste keer Mont Kigali het beste

Vervolgens reed een grote groep van ongeveer twintig renners weg. Zij fietsten op een gegeven moment een aantal minuten voor het peloton uit. Aan de voet van de eerste beklimming van de Mont Kigali (5,3km aan 6,5%) had ruime kopgroep nog steeds een mooie voorsprong, maar het peloton had de jacht geopend.

De eerste beklimming zorgde ervoor dat de grote kopgroep helemaal uit elkaar spatte. Het peloton daarentegen, onder leiding van de opleidingsploeg van Soudal Quick-Step, reed gezamenlijk richting de absolute finale. Het was Manuele Tarozzi van Green Project-Bardiani CSF-Faizanè die met een voorsprong begon aan de laatste kilometers. De Italiaan deed dat met een voorsprong van 35 seconden.

Mulubrhan nieuwe leider

Tarozzi moest zien te overleven op de tweede en laatste beklimming van Mont Kigali. Vooral de laatste twee kilometer waren zeer zwaar met een gemiddeld percentage van negen procent. De 24-jarige Tarozzi had zijn inspanning echter goed ingedeeld en overleefde. Tarozzi won op die manier op Mont Kigali zijn tweede profkoers.

Het goede nieuws stopte niet voor Green Project-Bardiani CSF-Faizanè, want Henok Mulubrhan is de nieuwe leider in het algemeen klassement. De renner uit Eritrea stond op dertien seconden van leider William Junior Lecerf en heeft die nu ingehaald. Zondag staat de laatste etappe op het menu in Rwanda. Het belooft spannend te worden, want de eerste vijf renners staan binnen de vijf seconden in het klassement.

BREAKING: TAROZZI Manuele from @Bardiani_CSF Wins Stage 7 of Tour du Rwanda 2023. Solo finish! #TdRwanda23 pic.twitter.com/EXbcnTTjBF — 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝘂 𝗥𝘄𝗮𝗻𝗱𝗮 🇷🇼 (@tour_du_Rwanda) February 25, 2023