Manuel Belletti neemt afscheid van het profwielrennen

Manuel Belletti heeft donderdag zijn laatste wedstrijd als profwielrenner gereden. De 35-jarige Italiaan, die volgende week 36 kaarsjes mag uitblazen, kwam als 43ste over de streep in Gran Piemonte. “Ik had me geen beter afscheid kunnen wensen”, aldus Belletti.

De Italiaan kwam dit seizoen uit voor EOLO-Kometa, de formatie van Alberto Contador en Ivan Basso. De rappe Belletti wist de ploeg geen overwinningen te bezorgen, maar spurtte wel naar ereplaatsen in onder meer de Ronde van Turkije en de Giro di Sicilia. Ook stond hij aan de start van de Giro d’Italia, maar Belletti moest na zes etappes de strijd staken na een valpartij.

“Het was een moeilijk seizoen en ik had graag meer gedaan voor de ploeg, maar je kunt helaas niet alles controleren. Ik wil iedereen bedanken binnen EOLO-Kometa. Het voelde echt als een tweede familie en ik kon altijd rekenen op steun. Ik ben blij dat ik mijn carrière afsluit bij een dergelijke ploeg. Het is nu tijd om de bladzijde om te slaan, maar EOLO-Kometa blijft voor altijd een bijzonder team.”

Succes in de Giro d’Italia

Belletti kreeg in 2008 de kans als prof bij Serramenti Diquigiovanni-Androni Giocattoli, de ploeg van Gianni Savio, en reed vervolgens voor Colnago-CSF Inox, AG2R La Mondiale, Southeast, opnieuw Androni en tot slot EOLO-Kometa. Op zijn erelijst prijken meerdere (sprint)zeges. Zo won hij onder meer de Coppa Bernocchi, de GP Costa degli Etruschi, Dwars door Drenthe en etappes in de Settimana Coppi e Bartali en de Giro di Sicilia.

In 2010 boekte de sprinter de grootste zege uit zijn carrière. Dat jaar was hij namelijk de beste in de dertiende etappe van de Giro d’Italia met aankomst in Cesenatico. Belletti maakte deel uit van een omvangrijke vlucht en bleek aan de finish sneller dan Greg Henderson en Iban Mayoz.