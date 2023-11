Niels Bastiaens • maandag 13 november 2023 om 14:10

Manon Bakker mikt op podiumplaatsen: “In Dublin en Val di Sole liggen mooie kansen”

Interview Manon Bakker heeft dit seizoen al veertien crossen in de benen. Weinig renners doen, wat dat betreft, beter, maar afgelopen crossweekend pakte de 24-jarige Nederlandse pas voor het eerst uit met mooie uitslagen in de Belgische tv-crossen. Een vierde plaats in Niel en een vijfde in Dendermonde toonden dat Bakker niet ver van het podium staat.

“Ik had dit seizoen al iets te veel pech”, vindt Bakker aan de microfoon van WielerFlits. “In de Jaarmarktcross was het zaterdag weer van dat. Ik kreeg af te rekenen met een lekke band, en daarmee verlies ik misschien de derde of tweede plaats. Op zich rij ik wel rond met een goed gevoel, maar ik maak nog iets te veel foutjes.”

Drukke periode

Wie het uitslagenlijstje van Bakker er op naslaat, merkt meteen dat ze een competitiebeest is. Niet veel collega’s zullen haar veertien optredens in twee maanden tijd nadoen. “Alleen Aniek van Alphen misschien, die rijdt écht alles. Waarom ik zo veel hooi op mijn vork neem? Wel, ik kom vaak niet zo goed uit het wegseizoen. Om dat te verdoezelen, wilde ik dit jaar veel wedstrijden rijden. Op zich lukt dat aardig, maar als ik écht eerlijk ben, had ik er toch iets meer van verwacht. Ik wilde graag beter doen dan vorig seizoen.”

“Het ging de afgelopen weken wat met ups en downs. Ik heb wel wat mooie resultaten gereden in het begin van het seizoen. In Amerika ging het goed. Toen ik terug op Nederlandse bodem kwam, was het ook nog oké met een tweede plaats in Woerden en een zege in Heerde. Maar de laatste twee weken begon het wat te stokken. Mijn ketting ging eraf, ik had lekke banden: te veel pech.”

Technische parcoursen

Desondanks blijft de renster van Crelan-Corendon streven naar podiumplaatsen. “In Niel had het gekund, maar het podium blijft zeker mijn ambitie. Ondanks alle competitie, voel ik me zeker nog niet vermoeid. Als je mijn uitslagen van de afgelopen jaren bekijkt, zie je dat ik zelfs meestal pas in januari en februari mijn beste periode heb. Hopelijk komt het er dit seizoen iets vroeger uit.”

Voor Bakker zal alles dan wel moeten meezitten. “Ik moet het vooral hebben van technische rondjes. Een parcours zoals op het EK in Pontchâteau, daar doe je mij echt geen plezier mee. Dat is puur op de kracht, terwijl ik graag mijn technische vaardigheden uitspeel. Binnenkort komen Dublin en Val di Sole (waar Bakker vorig jaar al op het podium stond, red) eraan, en die liggen me écht.”