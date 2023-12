zondag 10 december 2023 om 14:19

Manon Bakker is koningin van de sneeuw in Val di Sole: “Om hier te winnen is idioot”

Manon Bakker stuntte zondag met winst in de Wereldbeker van Val di Sole en dat had de renster van Crelan-Corendon niet gedroomd. “Ik dacht wel aan winnen, maar ik had het nog nooit gedaan”, vertelde een blije Bakker na afloop in het flashinterview. “Om echt te winnen, dat is idioot.”

Vorig jaar verraste Bakker al met een derde plaats in de Italiaanse sneeuw en nu rekende ze in de slotronde af met Ceylin del Carmen Alvarado. “Dit is mijn favoriete rondje en nu zeker”, lacht ze. “Het was glad en veel stukken op de power. Dat paste heel goed bij mij. Ik moest rustig blijven en mijn eigen wedstrijd rijden. Mijn coach zei dat ik voor voor mij moest blijven kijken. Na slechte start wilde ik de rest rustig inhalen. ‘Misschien zie ik de kop nog’, dacht ik.”

“Zodra je gaat haasten, maak je fouten die niet nodig zijn. Dat was het doel”, aldus Bakker. “Het was vooralsnog een jaar met ups en downs. Om hier te winnen bevestigt dat ik het nog wel in mij heb.”

“Dat ik hier voor het eerst in de Wereldbeker win, is echt ongelooflijk. Na twee keer derde (in Wereldbeker Overijse 2021 en Wereldbeker Val di Sole 2022, red.) hoopte ik weer op het podium te eindigen. Maar om echt te winnen, dat is idioot.”