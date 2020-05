Manager KNWU hoopt op financieel vangnet voor organisatoren vrijdag 29 mei 2020 om 19:07

Hans van Beusekom (manager sport KNWU) hoopt dat organisatoren van wielerkoersen en andere evenementen een financieel vangnet krijgen. “Zodat zij zich niet in een te vroeg stadium gedwongen zien activiteiten te cancelen, teneinde niet in financiële problemen te komen”, legt de bestuurder uit tegen 1Limburg.

Wie de verantwoordelijkheid voor het financieel vangnet moet dragen, is nog niet bekend. Eerder deze week presenteerde de wielerbond een protocol hoe het wielrennen weer opgestart kan worden in coronatijden. Dat protocol bestaat uit vier stappen en daarin wordt onder meer aangegeven dat ‘vooralsnog het openstellen van internationale wedstrijden voor sporters en teams vanuit andere landen niet mogelijk is’. Van Beusekom wil daar een kanttekening bij maken.

‘Bij versoepeling passen wij richtlijnen aan’

“Dit is opgeschreven met de nu geldende regels als basis. Er zal de komende maanden waarschijnlijk sprake zijn van een versoepeling. Daarop passen wij onze richtlijnen meteen aan”, legt hij uit. De kans bestaat dus dat buitenlandse wielrenners en teams wel welkom zijn in bijvoorbeeld de Boels Ladies Tour (1-6 september), de BinckBank Tour (start op 29 september) en de Amstel Gold Race (10 oktober).

“Voor wat betreft de mogelijkheid voor het toelaten van renners uit het buitenland geldt dezelfde regel als voor het deelnemen door Nederlandse renners aan wedstrijden in het buitenland. Voor beide zaken gelden dezelfde adviezen als voor het reizen naar of van het buitenland, om andere redenen zoals vakantie of werk”, aldus Van Beusekom.