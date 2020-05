Dit is hoe de KNWU gefaseerd weer wielerkoersen wil organiseren donderdag 28 mei 2020 om 08:59

De KNWU heeft een stappenplan gepresenteerd waarin uitgelegd wordt hoe zij gefaseerd de wielerwedstrijden in Nederland weer op gang wil brengen. Het document getiteld ‘Opstarten van KNWU-wedstrijden in coronatijd’ telt vier stappen: van de jongste jeugd tot en met internationale koersen. Dat laatste lijkt er voorlopig nog niet in te zitten, stelt de wielerbond.

Kijkend naar het advies van de KNWU voor de elite-categorieën, dan moet rekening gehouden worden met de datum van 1 september. Daarmee volgt de bond de richtlijn van de regering, die vanaf dan weer sportwedstrijden toelaat. Als het gaat om nationale wedstrijden, dan moet dat op een af te sluiten ‘eigen’ accommodatie zijn of op de openbare weg met een vergunning. Hierbij mag elke deelnemer één begeleider meenemen.

De bond verwacht geen bemande materiaalzones en verzorgingsposten meer op te zetten, en daardoor zijn de renners op zichzelf aangewezen bij pech. Wat te doen tijdens wedstrijden waarbij er een materiaalwagen meerijdt achter de koers, weet de KNWU nog niet. De regel die nu staat is dat bij materiaalpech anderhalve meter afstand gehouden moet worden tussen renner en mecanicien.

Voorlopig geen internationale teams en renners in Nederland

De KNWU heeft slecht nieuws voor buitenlandse teams en renners die in Nederland willen komen koersen vanaf 1 september. “Vooralsnog is het openstellen van internationale wedstrijden voor sporters en teams vanuit andere landen niet mogelijk. Wedstrijden die op de internationale kalender vermeld staan zullen daarom hun deelnemersveld aan moeten passen”, schrijft de bond.

VIP-plaatsen moeten worden beperkt en zijn bij voorkeur buiten. De KNWU koppelt de horecaregels (die vanaf 1 juni verspoelen in Nederland) aan die VIP-ruimtes. Hoeveel toeschouwers in totaal welkom zijn, is nog niet bekend. Daarvoor wordt gewacht op nieuwe richtlijnen van het RIVM en de regering.

Lijst met maatregelen

Daarnaast worden diverse maatregelen opgesomd om rondom de wedstrijden de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Een selectie daarvan:

Voldoende faciliteiten om de handen te wassen en van handgel te voorzien.

Zorg voor een online inschrijving, zodat je weet hoeveel mensen je kan verwachten en het maximum aantal mensen niet overschrijdt.

Stel de benodigde inschrijftafel en dergelijke op in de buitenlucht.

Neem je eigen materialen mee naar de wedstrijd zodat deze niet onderling uitgewisseld worden. Dit geldt voor alle partijen die aanwezig zijn bij de wedstrijd.

Bij gebruik van wedstrijd- of startlijsten publiceer deze online. Teken- en presentielijsten hoeven niet getekend te worden.

Beperk het aantal auto’s in de koers. In de auto’s die mee moeten zitten maximaal 2 personen (chauffeur en passagier die rechts achterin plaats neemt).

Individuele tijdritten snel mogelijk

In het plan van de KNWU wordt in stappen het wielrennen weer opgebouwd. Eerst lokaal, waarbij de reistijd voor deelnemers minder dan 45 minuten is, en dan regionaal en nationaal. Kinderen in de leeftijdscategorie U-13 kunnen bijvoorbeeld lokaal al vroeg beginnen met koersen, als de gemeente daar toestemming voor geeft.

Voor oudere leeftijdsgroepen (U-19 en 19+) is het nog wat passen en meten. Tot en met 1 september moet de anderhalve meter afstand gewaarborgd worden, dus zijn enkel individuele tijdritten mogelijk. Dit behoort tot fase 1 van het plan op lokaal niveau. Mountainbike- of veldritwedstrijden zijn ook mogelijk, als het deelnemersveld verspreid kan worden en de renners de afstand bewaren. Ook hier moet toestemming van de (lokale) autoriteiten zijn voor het evenement.

De KNWU adviseert met klem om van deze wedstrijden geen prestatiegerichte koersen te maken. In de beginfase legt de bond bij de jeugd de nadruk op wedstrijden met een ‘educatief karakter’ en bij de oudere categorieën op ‘de individuele ontwikkeling, niet de ontwikkeling ten opzichte van andere sporters’.

