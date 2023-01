Manager Corratec: “Alleen een wonder zou de komst van Quintana mogelijk maken”

Nairo Quintana, die nog altijd zonder ploeg zit, werd eerder deze week in verband gebracht met Corratec. Serge Parsani, de manager van het Italiaanse ProTeam, heeft in gesprek met Mundo Ciclístico Magazine echter gezegd dat het onwaarschijnlijk is dat de Colombiaan volgend jaar bij hem in de ploeg rijdt. “Op dit moment kunnen we Nairo Quintana niet krijgen, alleen een wonder zou het mogelijk maken”, klonk het.

Parsani ontkent ook dat er gesprekken zijn geweest tussen Quintana en Corratec, waarvan eerder vandaag overigens bekend werd dat het zich op mag gaan maken voor de Giro d’Italia. “De vertegenwoordigers van Quintana hebben navraag bij ons team gedaan, of we interesse hadden om hem aan te nemen, maar we zijn een klein team. We hebben niet de financiële middelen voor iemand als hem en bovendien zijn er veel obstakels, waardoor we het gesprek niet hebben voortgezet.”

MPCC

Op sponsorniveau is er geen mogelijkheid om Quintana aan te trekken, vertelt Parsani, omdat Corratec eind december lid is geworden van de MPCC (Movement for Clean Cycling). Deze organisatie strijdt tegen het gebruik van middelen zoals tramadol. De ASO heeft ons gevraagd om ons aan te sluiten bij deze organisatie en dus is het op dit moment heel moeilijk om een verbintenis te sluiten met Nairo.”

“De UCI zou Nairo een handje moeten helpen om hem bij een WorldTour-team te krijgen, want wij zitten allemaal bij de MPCC. Alleen teams zoals Soudal-Quick Step, UAE Emirates en enkele anderen die hier niet bij zijn aangesloten, kunnen hem aantrekken. Hoe dan ook, er is niemand die hem kan weigeren om te koersen, want hij is niet geschorst door de UCI.”

Tramadol

Quintana werd in augustus geschrapt uit de uitslag van de Tour de France, waarin hij zesde was geworden. De reden: hij had positief getest op tramadol. Deze pijnstiller staat niet op de verboden middelenlijst van de WADA, maar is wel verboden door de UCI. Quintana ging nog in hoger beroep tegen deze diskwalificatie, maar dit werd door het CAS afgewezen. De voorbije drie seizoenen kwam Quintana uit voor het Franse Arkéa-Samsic, maar begin oktober besloten beide partijen – ondanks een eerdere mondelinge overeenkomst tot contractverlenging – uit elkaar te gaan.