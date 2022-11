Man in vorm Laurens Sweeck maakt indruk: ‘De puzzel valt in elkaar’

Laurens Sweeck is de man in vorm in het veld. De crosser van Crelan-Fristads won de voorbije twee crossen en lijkt beter dan ooit te zijn. Stefaan Sweeck, de vader van Laurens, zag dat wel aankomen. “De puzzel valt in elkaar.”

Sweeck senior geeft meerdere factoren aan die hebben meegespeeld in de progressie van zijn zoon. “In de wegkoersen deze zomer toonde Laurens meer motivatie en een betere conditie dan ooit tevoren. Dat had een deel te maken met het uitzicht op een nieuwe ploeg”, vertelde Stefaan Sweeck aan Sporza.

“Verder is Laurens ook bewust geworden dat er veel meer in hem zit dan er de voorbije twee jaar was uitgekomen. Daarom heeft hij in de zomer nog harder en gedisciplineerder gewerkt, dat loont.” Daarnaast is de veldrijder ook verhuisd naar een woonst dichter bij zijn ouders, waardoor die af en toe een handje kunnen toesteken.

Net voor het EK in Namen, waar hij eerder onverwacht derde werd, trok Sweeck nog enkele dagen naar Mallorca om er goed te kunnen trainen. “Hij heeft een appartement in Mallorca, dat was een belangrijke investering. In het midden van de week trekt Laurens naar daar om er in zijn eentje te gaan trainen”, aldus vader Sweeck. “Al die zaken samen zorgen ervoor dat de puzzel in elkaar valt.”

‘Hij zal zich niet zomaar gewonnen geven tegen de toppers’

De komende weken sluiten Tom Pidcock, Mathieu van der Poel en Wout van Aert aan in het veld. Zal dat een grote verandering teweegbrengen voor de crosser van Crelan-Fristads? “Ik heb de indruk dat Laurens heel positief staat tegenover hun komst. Hij zal de strijd met hen willen aangaan en zich niet zomaar gewonnen geven, denk ik.”