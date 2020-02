Maleisiër Saleh andermaal de snelste in Langkawi

Mohd Sariff Saleh heeft zijn tweede etappezege in de Tour de Langkawi 2020 te pakken. De 31-jarige Maleisiër van Terangganu Inc. TSG was in de zevende rit naar Alor Setar de snelste in de massasprint. Hij liet Matteo Pelucchi en Taj Jones achter zich. Danilo Celano blijft aan de leiding. Saleh won dinsdag ook al.

Masakazu Ito (Aisan), Ben Van Dam (Bridgelane), Kim Kookhyun (KSPO), Cormac McGeough (Wildlife) en Danieal Haikal (Selectie Maleisië) vormden de kopgroep van de dag in deze korte en vlakke etappe. Ruim twintig kilometer voor het einde was de voorsprong nog anderhalve minuut.

De Ier McGeough bleef het langst over van de koplopers. Hij wist in de slotfase Haikal als laatste vluchtgenoot af te schudden, maar kon niet voorkomen dat hij op vier kilometer van de finish ingerekend werd. Simone Bevilaqua (Vini Zabù-KTM) probeerde het nog met een late uitvalspoging, maar die mislukte. In de massasprint die volgde wist Saleh vervolgens voor de tweede keer deze week toe te slaan.

Vrijdag is de korte slotrit van de Tour de Langkawi, van Dataran Lang en Kuah.