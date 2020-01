Majerus zegeviert in slotmanche EKZ Cross Tour, Rooijakkers vierde donderdag 2 januari 2020 om 15:04

Christine Majerus heeft de laatste manche van de EKZ Cross Tour op haar naam geschreven. De 32-jarige Luxemburgse won in het Zwitserse Meilen voor thuisrijdster Nicole Koller en de ervaren Française Caroline Mani. Pauliena Rooijakkers finishte dan weer net naast het podium.

Majerus kwam na ruim veertig minuten crossen solo aan, zij het met een beperkte voorsprong op Koller. Mani moest al bijna driekwart minuut toegeven op de winnares, die haar tweede zege van het seizoen boekte. De voor Boels-Dolmans uitkomende Majerus won namelijk eerder al de EKZ-manche in Hittnau.

Vanuit Nederlands oogpunt was het uitkijken naar de prestatie van Rooijakkers. De 26-jarige renster van CCC-Liv leek lange tijd op weg naar een podiumplek, maar verloor in de finale – mede door een fietswissel – nog aardig wat terrein. Ze finishte wel voor bekende namen als Elisabeth Brandau en Pavla Havlikova.

Majerus slaat dubbelslag

Voor Pauline Ferrand-Prévot was Meilen haar tweede cross van het seizoen, na haar rentree in het Belgische Diegem. De oud-wereldkampioene eindigde met een elfde plek net buiten de top-10, op ruim twee minuten van Majerus. Die laatste slaat vandaag twee vliegen in één klap, aangezien ze ook de beste is in het eindklassement.

Majerus gaf eerder dit seizoen verstek voor de openingsmanche in Aigle, maar blijkt met twee zeges alsnog genoeg punten te hebben gesprokkeld voor de eindzege. Perrine Clauzel begon de dag nog als leidster van de EKZ Cross Tour, maar komt uiteindelijk twee punten tekort. De derde plaats is voor Marlène Petit.

Uitslag slotmanche EKZ Cross Tour 2019-2020

Christine Majerus in 42m50s

Nicole Koller op 8s

Caroline Mani op 43s

4. Pauliena Rooijakkers op 1m02s

5. Elisabeth Brandau op 1m06s

Eindklassement EKZ Cross Tour 2019-2020

Christine Majerus – 200 punten

Perrine Clauzel – 198 punten

Marlène Petit – 186 punten

4. Pavla Havlikova – 162 punten

5. Suzanne Verhoeven – 158 punten