Maike van der Duin van Biehler naar Drops

Maike van der Duin maakt een transfer naar de Britse vrouwenploeg van Drops. Het 19-jarige talent uit Assen komt over van de Biehler-ploeg, waarvoor ze afgelopen seizoen in vijf UCI-wedstrijden in actie kwam.

Van der Duin is ook veelvuldig actief op de baan. Dit najaar wist ze op het EK baanwielrennen voor beloften in Italië nog twee te worden op de scratch. Daarnaast wist ze in 2019 haar stempel te drukken als juniore, door onder meer een etappe in de EPZ Omloop van Borsele te winnen.

De renster uit Drenthe is blij met haar overstap. “Hopelijk biedt het komende jaar meer kansen om te koersen, met de nieuwe coronamaatregelen dan”, zegt Van der Duin. “Ik ben blij met deze stap vooruit en ben enthousiast om bij te leren van de ervaren rensters. Ik ben ook dankbaar dat Drops mij de kans heeft om het koersen op de weg te combineren met de baan. Dat helpt mijn ontwikkeling.”

Bij de vrouwenploeg van Drops komt Van der Duin met Marjolein van ’t Geloof een landgenote tegen.