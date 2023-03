Maike van der Duin pakt podiumplaats in Gent-Wevelgem: “Een mooie bevestiging”

Maike van der Duin stond zondag voor de tweede keer dit seizoen op het podium van een wedstrijd uit de Women’s World Tour. Nadat ze twee weken geleden als derde werd in de Miron Ronde van Drenthe, sprintte ze nu naar die positie in Gent-Wevelgem. “De laatste meters moesten uit mijn tenen komen, maar ik denk dat iedereen dat had op het laatst”, zei ze na afloop tegen WielerFlits.

“Op zo’n moment is het maar net wie het meeste over heeft”, vervolgde Van de Duin, die tweede werd in de pelotonsprint. Marlen Reusser was bijna drie minuten eerder al als winnares over de streep gereden.

Van der Duin ziet haar successen van de afgelopen als ‘een mooie bevestiging’ dat ze deze winter weer een stap heeft gezet. Maar hoe heeft ze die stap gezet? “In de winter evalueer ik altijd dingen uit het voorgaande seizoen, om te kijken wat ik het jaar erna beter kan doen. Maar de grootste verandering is de verandering van ploeg. En voor de rest? Zeg het maar”, lachte ze.

Voor de sprintster was het zondag zaak om de heuvelzone te overleven. “Ik weet dat ik mee kan doen voor de zege in een sprint, als ik eerst de heuvelzone overleef. De heuvelzone is voor mij op dit moment echt het lastigste deel van het parcours. Als ik daar al mijn energie in stop en er zo fris mogelijk probeer aan te komen, dan hoop je daarna mee te kunnen sprinten. Dat was vandaag het geval. Het is een combinatie van positionering, goede vorm en een goede ploeg. Het viel gewoon allemaal samen.”

Van der Duin maakt zich nu op voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. “Daarna is het even voorbij”, sluit ze af.

