Maike van der Duin na WK-zilver: “Ik voelde mij heel zelfverzekerd”

Maike van der Duin kan haar geluk niet op nadat ze woensdag een zilveren medaille won op het WK baanwielrennen in Roubaix. De 20-jarige Nederlandse werd tweede op het onderdeel scratch, achter de ontsnapte Martina Fidanza. “Het komt niet onverwachts, want ik wist dat ik dit kan”, zegt ze tegen de NOS.

Toch was er wat ongeloof af te lezen van het gezicht van Van der Duin. “Ik koers voor de allereerste keer in dit veld, met meiden tegen wie ik nog nooit heb gekoerst… Ik weet dat ik rap ben, maar ik wist niet hoe goed dat is in dit veld”, geeft ze aan. “Ik voelde mij super goed en ik heb geen moment gedacht dat ik in de problemen zat. Ik voelde mij heel zelfverzekerd. Tweede op het WK, dat is een heel mooie prestatie.”

“Ik heb de laatste tijd een grote stap gezet in de sprint en de power die ik heb. Ik ben best wel rap, en tijdens trainingen met de mannen kan ik mee. Ik wil op mijn sprint gokken. Uiteindelijk heb ik op gevoel gekoerst, maar het verliep gewoon perfect”, aldus Van der Duin. Het enige probleem was dat de Italiaanse Fidanza in de finale was weggereden was en niet meer teruggehaald kon worden.

Twijfel in de finale

“Zij is super rap”, zegt Van der Duin over Fidanza. “Ik zag haar wegrijden. Maar de baan is echt zwaar om alleen te rijden. Als ik het ging dichtrijden, was ik gezien, dus ik gokte erop dat ze stilviel en dat wij heel hard zouden komen. Dat gebeurde eigenlijk niet. Ik zat wel te twijfelen. Op 200 meter van het einde kwam Jennifer Valente (uiteindelijk derde, red.) eroverheen, en ik moest in haar wiel zitten. Ik ben super blij met de tweede plek.”