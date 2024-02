vrijdag 16 februari 2024 om 12:17

Magnus Sheffield viel ook in afdaling waar Gino Mäder het leven liet: “Ik herinner me bijna alles”

Voor het eerst sinds de valpartij in de Ronde van Zwitserland 2023 heeft Magnus Sheffield zijn verhaal gedaan over de valpartij waarbij hij en Gino Mäder betrokken waren. De Amerikaan van INEOS Grenadiers kwam weg met een zware hersenschudding, terwijl Mäder uiteindelijk aan zijn verwondingen overleed. “Ik wilde tijd hebben om alles wat er gebeurd is te verwerken, maar ik sta er nu voor open om een paar dingen te delen”, zegt Sheffield.

Het ongeluk gebeurde in de afdaling van de Albulapass. De nu 21-jarige Sheffield ging eerst onderuit en achter hem viel ook Gino Mäder de afgrond in. Dat merkte Sheffield pas later, vertelt hij. “Ik herinner me zo ongeveer alles van die dag. Van het wakker worden in mijn bed in de ochtend van de etappe ,tot het moment dat ik bijkwam nadat ik uit de operatiekamer van het ziekenhuis was gereden”, zegt hij op de ploegsite van INEOS Grenadiers.

“Door de valpartij had ik een zware hersenschudding en waarschijnlijk ben ik ook even buiten bewustzijn geweest. Op dat moment, toen ik op de berghelling zat, rinkelden de helikopters in mijn oren, terwijl ik uitkeek over een van de mooiste landschappen en renners en de koerskaravaan over de Albulapass zag rijden. Ik was versuft toen ik medisch personeel zag rond een renner van wie ik op dat moment alleen het tenue kon herkennen, omdat ik wist dat ik alleen ten val was gekomen.”

Dat bleek Gino Mäder te zijn. “Later, nadat ik was afgevoerd, kreeg ik te horen dat Gino naar een nabijgelegen ziekenhuis was gebracht. Helaas had ik maar een paar keer met Gino gekoerst. Ik heb gehoord dat hij een geweldig persoon was en mijn gedachten blijven bij zijn familie en vrienden”, deelt Sheffield zijn medeleven.

‘Kwetsbaar, en ongelooflijk gelukkig dat ik nog leef’

“Het ongeluk herinnerde me eraan hoe kwetsbaar het leven kan zijn”, gaat hij verder. “Ik voel me ongelooflijk gelukkig dat ik nog leef, dat ik kan lopen en op profniveau kan blijven koersen. Dit seizoen, of zelfs bij de start van de Tour of Britain in 2023 toen ik terugkwam, had ik het gevoel dat ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en in mijn leven was begonnen.”

Een lange periode thuis, bij zijn familie in de Verenigde Staten, hielp hem in het proces om terug te keren. “De ploeg was erg behulpzaam en gaf mij de tijd die mijn lichaam nodig had, voordat ik weer ging trainen. Ik ben ongelooflijk dankbaar voor de steun van mijn ouders in die tijd. Als je zo gefocust bent op iets, is het makkelijk om het contact te verliezen met alles wat er in de wereld gebeurt. Ik voelde ook een enorme waardering dankzij alle lieve berichten van mensen uit de wielerwereld, maar ook van veel mensen daarbuiten die ik nooit heb ontmoet.”

Voor Magnus Sheffield is woensdag ook het wielerjaar 2024 begonnen, in de Volta ao Algarve. Later dit jaar staan onder meer Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en de Giro d’Italia op zijn programma.