Magnus Sheffield per direct weg bij Rally Cycling: “Tijd voor de volgende stap”

Magnus Sheffield zal dit seizoen niet meer uitkomen voor Rally Cycling. De 19-jarige Amerikaan, in 2019 goed voor brons op het WK voor junioren, besloot ruim een week geleden per direct te vertrekken bij de Amerikaanse formatie. Het is nog onduidelijk wat de toekomst brengt voor Sheffield.

De beloftevolle Amerikaan, twee jaar geleden nog een absolute uitblinker bij de junioren, kwam dit seizoen tot 18 koersdagen namens Rally Cycling. Hij reed in België enkele voorjaarsklassiekers, stond aan de start van de Ronde van Valencia en was ook actief in de Challenge Mallorca. Zijn beste uitslag boekte hij echter in eigen land: Sheffield werd zesde op het Amerikaans kampioenschap tijdrijden.

Sheffield zal binnenkort meer duidelijkheid verschaffen over zijn toekomst. “Ik ben vanaf 18 augustus geen renner meer bij Rally Cycling. Ik ben de ploeg ontzettend dankbaar voor alle opgedane ervaringen en kansen. Ik wens mijn ploegmaten en de ploeg zelf het allerbeste. Het is tijd om mijn dromen na te jagen en de volgende stap te zetten in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om jullie meer te laten weten als de tijd rijp is”, laat hij weten via Twitter.

Sheffield was twee jaar geleden in Yorkshire nog goed voor een bronzen medaille in de wegwedstrijd voor junioren, achter zijn landgenoot en wereldkampioen Quinn Simmons en de Italiaan Alessio Martinelli. Sheffield werd dat jaar ook tweede in de Keizer der Juniores en derde in de Grand Prix Rüebliland, twee gerenommeerde rittenkoersen in de juniorencategorie.