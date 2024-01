maandag 22 januari 2024 om 14:32

Magnus Sheffield maakt zich op voor groterondedebuut: “Echt onderdeel van het plan”

Magnus Sheffield zal dit jaar – voor het eerst in zijn nog jonge carrière – aan de start verschijnen van een grote ronde. Dat heeft Ollie Cookson, ploegleider bij INEOS Grenadiers, laten weten aan Velo.

Sheffield zal in 2024 zijn opwachting maken in de Giro d’Italia of Tour de France. Het is alleen nog enkele weken wachten op een beslissing. “We zijn er zeker van dat hij dit jaar mooie dingen kan laten zien. Een grote ronde is echt onderdeel van het plan. We zijn zeer benieuwd naar zijn capaciteiten. Hij steekt momenteel in een uitstekende vorm, het ziet er goed uit”, is Cookson optimistisch.

Cookson is onder de indruk van de nog altijd maar 21-jarige Sheffield, die al drie profoverwinningen wist te boeken. Vooral zijn zege in de Brabantse Pijl van 2022 springt eruit. “Wat een talent en hij staat zo scherp. Magnus is bovendien een intelligente en gedreven jongen. Hij weet wat hij wil. We zien bij hem een duidelijke progressie.”

Seizoen van uitersten

Sheffield zal met gemengde gevoelens terugkijken op 2023. Zijn seizoen werd overschaduwd door een traumatische gebeurtenis. In juni van dat jaar crashte de Amerikaan in de Ronde van Zwitserland in de afdaling van de Albulapass, op dezelfde plek als Gino Mäder. Die laatste overleed een dag later in het ziekenhuis aan zijn verwoningen, Sheffield kwam er met een hersenschudding nog relatief goed vanaf.

Er volgde daarna wel een lange revalidatieperiode, maar Sheffield kon in september 2023 weer een rugnummer opspelden en reed vervolgens nog een sterk najaar. In de Tour of Britain en de CRO Race eindigde hij als vierde in het eindklassement.