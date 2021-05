Magnus Cort twee jaar langer bij EF Education-Nippo

Magnus Cort zal ook de komende seizoenen uitkomen voor EF Education-Nippo. De 28-jarige Deen heeft namelijk besloten om zijn aflopende contract met nog eens twee jaar te verlengen. Cort is bezig aan zijn tweede seizoen voor de Amerikaanse formatie.

De Deense machtsspurter voelt zich thuis bij de formatie van manager Jonathan Vaughters. “Het was niet zo’n moeilijke keuze. Ik voel me heel erg happy binnen de ploeg”, laat Cort weten aan het Deense Feltet. De renner kan zich nu ook in alle rust voorbereiden op de komende Tour de France.

In zijn eerste seizoen voor (toen nog) EF Pro Cycling won hij een etappe in de Ster van Bessèges en was hij succesvol in de Vuelta a España. In 2021 boekte hij een ritzege in Parijs-Nice, door in de slotetappe naar Levens af te rekenen met Christophe Laporte. Hij verzamelde ook enkele ereplaatsen in de Ronde van Romandië.

Cort begon zijn WorldTour-avontuur in 2015 bij Orica GreenEDGE en reed vervolgens ook twee seizoenen voor het Kazachse Astana.