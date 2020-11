Magnus Cort: “Nooit gedacht dat ik hier kon winnen”

Magnus Cort wist in Ciudad Rodrigo enigszins verrassend de ritzege binnen te slepen. De Deen maakte in finishplaats Ciudad Rdeel uit van het uitgedunde peloton en sprintte sneller dan klassementsleider Primož Roglič. “Ik had een goede timing voor mijn sprint”, vertelt Cort na afloop.

“Ik zat op een goede positie in de finale en zocht naar een opening. Die vond ik op 200 meter van de meet, vanaf daar gaf ik alles wat ik in mij had”, legt de coureur van EF Pro Cycling uit.

“Ik heb nooit gedacht dat ik hier kon winnen, ook voor de rit durfde ik er niet aan te denken”, zegt Cort. “Ik wist dat er een uitgedunde groep aan de streep zou zijn, maar mijn eerste taak was om Hugh Carthy uit de problemen te houden. Ik kwam over de klim van de eerste categorie en wist dat er niet veel renners waren die sneller zijn dan ik, maar Cavagna reed nog vooruit. Toch waren er teams die hem terug wilden halen.”

Cort won begin dit jaar een rit in de Ster van Bessèges. Daarna volgde de coronacrisis. “Ik heb het lastig gehad, net als iedereen. Het betekent veel voor mij, dat ik terug ben en hier win. Ik raakte in vorm na de lange coronapauze, maar toen kreeg ik zelf corona”, geeft hij aan. “Ik heb voor deze Vuelta maar drie weken kunnen trainen. Daarom is het heel mooi dat ik hier kan winnen.”