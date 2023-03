Magnus Cort nieuwe leider na ploegentijdrit: “Komt niet heel erg onverwacht”

Niet Jonas Vingegaard, Nathan Van Hooydonck of een andere renner van Jumbo-Visma, maar Magnus Cort is de nieuwe leider in Parijs-Nice. De sterke Deen eindigde, samen met zijn EF Education-EasyPost-ploeggenoten, als tweede in de ploegentijdrit over 32,2 kilometer.

EF Education-EasyPost kwam in de slotfase nog erg dicht bij de toptijd van Jumbo-Visma. Wat heet, de Amerikaanse ploeg was aan het eerste tussenpunt nog tien seconden langzamer dan de Nederlandse equipe, maar aan de finish was het verschil amper één seconde in het voordeel van Jumbo-Visma.

EF Education-EasyPost grijpt dus net naast de dagzege, maar heeft met Magnus Cort wel de nieuwe leider van Parijs-Nice in zijn gelederen. “Ik ben hier heel blij mee. Ik had niet meteen verwacht dat ik nu het geel zou dragen”, waren de eerste woorden van Cort in het flashinterview. “We hadden als ploeg echter wel een groot doel gemaakt van deze ploegentijdrit.”

“We droomden van de overwinning en dus is dit ook niet heel erg onverwacht. Een ploegentijdrit is en blijft een moeilijke discipline. Ik vond het wel een mooi parcours. Het was niet heel erg technisch, maar ook weer niet volledig vlak. Het was zaak om een bepaalde snelheid te vinden en die ook aan te houden.”

Cort gaat nu dus aan de leiding in het algemeen klassement, maar het verschil met bijvoorbeeld Jonas Vingegaard is amper drie seconden. En laten de renners woensdag nu net finishen op een serieuze beklimming van zeven kilometer aan 7%. “Morgen is een zware dag, maar ik zal mijn best doen om de trui te behouden”, aldus een strijdbare Cort.