Magnus Cort: “Ik hoop dat ik niet uit deze droom ontwaak”

Magnus Cort was vanzelfsprekend heel blij met zijn derde etappezege in de Vuelta a España. In Monforte de Lemos was de Deense renner van EF Education-Nippo de sterkste van de kopgroep die het peloton net voorbleef.

“Het is echt geweldig. Het is een droom en ik hoop dat ik niet uit deze droom ontwaak”, liet Cort na de etappe weten. “Pas op vijf of zes kilometer van de finish begon ik erin te geloven. Ze hebben ons altijd kort gehouden. Het was echt een zware dag. Van voren werkten we niet altijd goed samen en er waren aanvallen waardoor de omvang van de kopgroep terugliep. Uiteindelijk had iedereen vermoeide benen en het was echt lastig om goed rond te draaien op zulk heuvelachtig terrein.”

Toch slaagde de kopgroep erin om vooruit te blijven. “Ik moet mijn ploegmaat Lawson Craddock bedanken. Hij heeft geweldig gewerkt en ik had dit zonder hem echt niet kunnen doen. Ik denk dat mijn eerste etappezege in Cullera de spectaculairste was. Het was geweldig om bovenop een berg te winnen, want ik kom namelijk uit Denemarken! Het was een heel speciale overwinning. Om drie zeges in dezelfde koers te hebben is ongelooflijk.”