Maeve Plouffe sprint naar winst in tweede rit Santos Festival of Cycling

Maeve Plouffe heeft de tweede etappe van het Santos Festival of Cycling gewonnen. In Echunga was de 22-jarige baan- en wegwielrenster de snelste in een massasprint. Rudy Roseman-Gannon kwam als tweede over de finish en bleef aan de leiding van het algemeen klassement.

Na negen kilometer was al een tussensprint opgenomen in het parcours, waar Roseman-Gannon als eerste doorkwam en drie seconden bonificatie opstreek. Het tempo lag aan het begin van de wedstrijd hoog en BikeExchange-Jayco, de ploeg van Roseman-Gannon, werkte hard aan de kop van het peloton om te controleren. De rit ontplofte op een 2,8 kilometer lange onverharde strook op weg naar Prospect Hill, waar een groep van zeven rensters wegreed.

De selecte groep werd echter snel weer teruggepakt en het peloton keerde terug naar de verharde wegen. Ondanks verschillende ontsnappingspogingen bleef de groep bij elkaar voor de volgende tussensprint op 24 kilometer van de streep. Deze keer haalde Maeve Plouffe het, voor Roseman-Gannon. De rensters van BikeExchange-Jayco deden in de slotfase hard hun best om het peloton bij elkaar te houden in aanloop naar de sprint.

Roseman-Gannon had echter niet de benen om het werk van haar ploeg af te maken. Plouffe was de sterkste en pakte de etappezege. Morgen is de laatste etappe.