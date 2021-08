Mads Würtz Schmidt na opgave: “Ik kon mijn stuur niet meer vasthouden”

De gevolgen van de massale val in de vijfde etappe naar Albacete zorgden ervoor dat Mads Würtz Schmidt de Vuelta a España twee dagen later heeft moeten verlaten. De Deense renner van Israel Start-Up Nation kon in de rit naar Balcón de Alicante zijn stuur zelfs niet meer vasthouden.

“Ik had geen kracht meer en ik voel mij slaperig en moe sinds mijn val”, vertelde Würtz Schmidt na zijn opgave in de zevende rit. In de vijfde etappe naar Albacete was de Deense kampioen, die eerder dit jaar een etappe won in Tirreno-Adriatico, de eerste renner die tegen de grond ging bij de massale val op elf kilometer van de finish. Daarbij had hij niets gebroken. Wel kampte hij met meerdere kneuzingen en schaafwonden.

“Mijn verwondingen, vooral een snee bij mijn oor, zaten mij dwars en met mijn hand ging het ook niet veel beter. Ik kon mijn stuur niet vasthouden. Elke hobbel onderweg was pijnlijk en ik moest mijn stuur loslaten om minder af te zien. Ik kwam met veel motivatie en grote ambities naar de Vuelta. Valpartijen horen bij onze sport, maar ik ben er kapot van om nu al naar huis te moeten gaan”, aldus Würtz Schmidt.