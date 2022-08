Mads Pedersen ziet kopgroep wegblijven: “De vluchters hebben het goed gespeeld”

Mads Pedersen hoopte in de zevende rit van de Vuelta a España opnieuw een gooi te doen naar de dagzege. Zijn ploeg Trek-Segafredo werkte hard om de kopgroep onder controle te houden, maar de overwinning ging uiteindelijk toch naar een vluchter.

“Mijn jongens hebben er alles aan gedaan, maar het was niet genoeg”, constateerde Pedersen, die in deze Vuelta al drie keer tweede was geëindigd. “De kopgroep was heel sterk, ik moet ze feliciteren. Ze hebben het goed gespeeld.”

Pedersen en Trek-Segafredo gingen uit van hun eigen kracht en rekenden niet op steun van andere ploegen. “Natuurlijk hoopten we dat de achtervolging vroeger zou beginnen, maar dat gebeurde niet en dat kunnen we niet meer veranderen. Dat is koersen.”

De wereldkampioen van 2019 besefte in de finale al snel dat de vijf vluchters het zouden gaan redden. “Op tien kilometer van de streep hadden ze nog een minuut en vijftien seconden, op een licht aflopende weg. Dan is het haast onmogelijk om ze nog terug te halen.”

“Het is wel echt jammer. We hadden zo’n goed plan en de jongens hebben er alles aan gedaan, maar soms valt het onze kant op en soms niet. En vandaag was het niet onze dag. Hopelijk komen er meer kansen”, aldus Pedersen, die zich tevreden moest stellen met de negende plek.