Mads Pedersen wint openingsetappe Circuit Cycliste Sarthe

Mads Pedersen heeft de openingsetappe van het Circuit Cycliste Sarthe gewonnen. In Mamers was de Deense renner van Trek-Segafredo de beste van een sterke kopgroep, die uit de greep van het peloton wist te blijven. Benoît Cosnefroy eindigde als tweede, Axel Zingle werd derde. Pedersen is ook de eerste leider.

Op de eerste dag van het Circuit Cycliste Sarthe-Pays de la Loire, zoals de koers voluit heet, reed het peloton door de omgeving van Mamers, een plaats op 45 kilometer ten noorden van Le Mans. De etappe bestond uit een grote ronde van 55 kilometer met de beklimmingen van Le Belvédère en de Col des 4 Gardes die twee keer moest worden afgelegd, en een kleine ronde van ruim 16 kilometer die vijfmaal werd afgewerkt. Even voor half twaalf werd het peloton in Mamers op gang gebracht voor deze rit over ruim 192 kilometer.

Vroeg in de etappe kwam een kopgroep met vier man tot stand. Alexis Gougeard (B&B Hotels), Sean Quinn (EF-EasyPost), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) en Maël Guégan (Team U Nantes Atlantique) sloegen de handen ineen en mochten drie minuten wegrijden van het peloton, waar INEOS Grenadiers controleerde. Rond halfkoers, toen de renners de dubbele beklimmingen van Le Belvédère en de Col des 4 Gardes achter de rug hadden, ging het peloton versnellen en begon de voorsprong van de kopgroep terug te lopen.

Sterke groep tegenaanvallers

Toen het verschil nog anderhalve minuut bedroeg, ging een sterke groep met acht renners in de tegenaanval: Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), Axel Zingle (Cofidis), enkele dagen geleden nog de winnaar van La Route Adélie de Vitré, Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Filippo Ganna, Luke Plapp, Brandon Rivera (INEOS Grenadiers), Kevin Vauquelin (Arkéa Samsic) en Benoît Cosnefroy. Deze mannen sloten aan bij de ontsnapping, die, nadat Guégan was gelost, nog uit Gougeard, Quinn en Kamp bestond.

Op het moment dat de achtervolgers bij de vroege vluchters aansloten, bedroeg hun voorsprong minder dan een minuut. Met een aantal sterke motoren aan boord, wisten de aanvallers echter stand te houden tegen het peloton. Ondanks verschillende aanvallen in de laatste slotfase, moest een eindsprint de beslissing brengen. Pedersen beschikte over het beste eindschot en boekte zijn derde overwinning van het seizoen. Cosnefroy kwam als tweede over de streep, voor Zingle die derde werd. Vauquelin en Ganna maakten de top vijf compleet.