Mads Pedersen wint eindelijk in Vuelta: “Droomscenario”

Mads Pedersen werd al drie keer tweede in deze Vuelta, maar vrijdag was het dan eindelijk raak voor de Deen. In Montilla won de Deen met overmacht. “Dit is een droomscenario”, vertelt hij na afloop. “Ik wist dat deze finale bij mij paste.”

“De jongens hebben het vandaag geweldig gedaan. Ze zijn de hele rit gefocust gebleven. Ik ben heel blij dat ik ook voor hun heb gewonnen. Dit is geweldig voor ons allemaal.”

Pedersen noemt verder nog dat het doortrekken van Jumbo-Visma en Ackermann in zijn voordeel werkte: “Nadat Alex me op 800 meter afzette, kon ik mee met Jumbo-Visma en daarna met Ackermann. Ackermann volgen was al een sprint voor me, dus uiteindelijk was het vandaag een heel lange sprint.”

“We hebben nu de rit te pakken die we graag wilden hebben. Nu willen we er nog eentje. Ik heb de trui comfortabel om mijn schouders zitten”, eindigt hij.